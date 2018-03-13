رئيس الأركان الروسي يبحث الوضع في الغوطة الشرقية مع نظيره الأمريكي

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد الوضع في سوريا، وخاصة منطقة الغوطة الشرقية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن غيراسيموف بحث مع دانفورد "المسائل المتعلقة بالوضع في الجمهورية العربية السورية، وكذلك الوضع في الغوطة الشرقية". واتفق رئيسا الأركان على مواصلة الاتصالات الثنائية.

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وأشير في البيان إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الروسي.

هذا، وكان غيراسيموف قد أعلن في وقت سابق أن المسلحين يستعدون لعملية استفزاز باستخدام السلاح الكيميائي ضد الجيش السوري، من أجل أن توجه الولايات المتحدة ضربة إلى سوريا. وأكد أن روسيا ستتخذ إجراءات في حال تعرضت حياة العسكريين الروس في سوريا للخطر.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف