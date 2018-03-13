بغداد ترفع الحظر عن الرحلات الدولية في مطاري إقليم كردستان

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين.

وأكد العبادي خلال لقائه مع ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات إقليم كردستان العراق، توقيعه أمرا ديوانيا بعد استجابة السلطات المحلية في الإقليم لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين حسب الدستور، حرصا على تسهيل سفر المواطنين من خلال مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه سيتم ربط منظومة التحقق الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون.

وأوضح العبادي أنه سيتم كذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والإقليم وترفع تقاريرها إلى القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

نادر همامي