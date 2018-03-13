اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"داعش" في حي القدم جنوبي دمشق

شن تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما عنيفا على حيّ القدم المجاور لمخيم اليرموك وحي الحجر الأسود معقل التنظيم، جنوبي دمشق، وفقا لما تداولته مواقع إعلامية محلية سورية.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن اشتباكات عنيفة تجري بين قوات الجيش السوري والقوات الرديفة من جهة، وتنظيم "داعش" في حي القدم من جهة أخرى.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الاشتباكات بين مسلحي "داعش" وقوات الجيش السوري وصلت إلى دوار بور سعيد، وأن حالات قنص متبادلة تجري في هذا الأثناء بعد انسحاب فصائل سورية معارضة مؤخرا كانت متمركزة في هذه المنطقة، على إثر تسوية مع الجيش السوري، وتقضي بخروج مسلحون وعائلاتهم، من حي القدم إلى إدلب شمال سوريا.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" يسيطر على أحياء من مخيم اليرموك والعسالي والتضامن والحجر الأسود منذ 2015.

المصدر: وكالات

نادر همامي