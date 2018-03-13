مصادر: اختفاء قيادي في المعارضة السورية المسلحة في ظروف غامضة

نقل مراسل قناة "RT" عن مصدر مقرب من العميد حسام العواك القيادي في المعارضة السورية المسلحة، اختفاء الأخير، منذ حوالي أسبوع في منطقة اليعرُبية شمال شرق سوريا.

ونقل مراسلنا عن مصادر مقربة من العواك: "أن شخصا يدعى راكان الشمري (أبو سعدون) مقرب من دهام حميدي الهادي، شيخ عشيرة الشمر في سوريا، دعا العواك في آخر مرة ظهر فيها، ولم يتمكن أحد من أقاربه الاتصال به بعد هذه الدعوة".

ويقدم حسام العواك نفسه على أنه عميد، وأعلن انشقاقه عن الجيش السوري، وانضمامه لما يعرف بـ"الجيش السوري الحر" سنة 2011 من القاهرة، وفي سنة 2016 أعلن انشقاقه عن "الجيش السوري الحر" وانضمامه إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ذات الغالبية الكردية.

وقد تضاربت المعلومات حول شخصية حسام العواك، الذي ينحدر من محافظة دير الزور، وقالت مصادر سورية إنه لم ينشق بل تمت إقالته من الجيش في عام 2004 برتبة رائد.

كما ذكرت مصادر في المعارضة أن العواك، يقدم نفسه نائبا لقائد "تجمع الضباط الأحرار"، وهي وظيفة وهمية لا وجود لها ميدانيا وفقا لتصريحات سابقة للعقيد رياض الأسعد، مؤسس "الجيش الحر".

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي