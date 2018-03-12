مصر تناقش مع روسيا مشكلة "نهر النيل"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الرئاسي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف ناقش مع سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر المشاكل المتعلقة بمياه نهر النيل.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، أنه تمت مناقشة أيضا المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه.

وأضافت الخارجية الروسية أنه تمت مناقشة التنسيق الفعال بين موسكو والقاهرة في التحديات المعاصرة والتهديدات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.

وتتنازع إثيوبيا ومصر بسبب بدء الأخيرة بعمليات بناء "سد النهضة" منذ عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للسد بنحو 5 مليارات دولار، أي ما يقرب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصا في الموارد المائية.

المصدر: "نوفوستي"