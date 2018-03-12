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البيت الأبيض: ترامب يلتقي ابن سلمان في 20 مارس

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البيت الأبيض: ترامب يلتقي ابن سلمان في 20 مارس
Globallookpress Mark Wilson
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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أعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، سارة ساندرز، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، في 20 من شهر مارس الجاري.

وأوضحت ساندرز أن ترامب ينوي أن يبحث مع الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز العلاقات الأمريكية السعودية، "وكذلك تحقيق الأهداف ذات الأولوية المشتركة في المجالين الاقتصادي والأمني"، دون أن تكشف عن تفاصيل اللقاء المرتقب.

وكان مصدر حكومي سعودي قال لـ"رويترز"، في فبراير الماضي، إن ولي العهد خطط للتوجه إلى واشنطن ونيويورك وبوسطن خلال زيارة مقتضبة في الفترة ما بين 19 و22 من مارس.

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وكان ابن سلمان بدأ مؤخرا جولة خارجية، زار خلالها مصر ومن بعدها المملكة المتحدة.

المصدر: رويترز + تاس

قدري يوسف

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