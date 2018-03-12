المتحدث باسم التحالف العربي: ليس هناك أي نقاط عسكرية يسيطر عليها الحوثي
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قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي لـRT إنه لا توجد أي نقاط يسيطر عليها الحوثي.
وقال المالكي:" الفيديو موجود في المصادر المفتوحة نعتذر عن التعليق ، ولكن ليس هناك أي نقاط عسكرية يسيطر عليها الحوثي.
وكانت جماعة أنصار الله نشرت فيديو قالت إنه لعملية اقتحام لنقطة عسكرية للجيش السعودي في جازان.
المصدر: RT
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