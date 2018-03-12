المتحدث باسم التحالف العربي: ليس هناك أي نقاط عسكرية يسيطر عليها الحوثي

قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي لـRT إنه لا توجد أي نقاط يسيطر عليها الحوثي.

وقال المالكي:" الفيديو موجود في المصادر المفتوحة نعتذر عن التعليق ، ولكن ليس هناك أي نقاط عسكرية يسيطر عليها الحوثي.

وكانت جماعة أنصار الله نشرت فيديو قالت إنه لعملية اقتحام لنقطة عسكرية للجيش السعودي في جازان.

المصدر: RT