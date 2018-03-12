الحوثيون ينشرون مقطعا مصورا لاقتحام نقطة تابعة للجيش السعودي في جيزان

نشر مسلحون تابعون لجماعة "أنصار الله" الحوثيين مقطع فيديو، يظهر اقتحامهم لنقطة تابعة للجيش السعودي في مدينة جيزان الحدودية، مؤكدين مقتل عدد من الجنود.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين باستهداف تجمعات للجنود السعوديين في الخوبة وجبل دخان وقرية قمر بجيزان بقصف مدفعي، مشيرة إلى وقوع إصابات مباشرة.

كما ذكرت مصادر من جماعة "أنصار الله" أنه تم قنص 4 جنود سعوديين شمال قرية قوى، وجنديين في قرية حامضة بجيزان.

ويظهر الفيديو اقتحام مسلحين من جماعة "أنصار الله" لنقطة تابعة للجيش السعودي، وقصف أحد المباني وإحراق سيارة رباعية الدفع.

المصدر: وكالات

نادر همامي