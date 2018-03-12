أربيل تسلم بغداد 277 داعشيا محتجزين في إقليم كردستان

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق اليوم عن بدء عملية واسعة النطاق لتسليم المعتقلين من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأكد منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان ديندار زيباري، في بيان صحفي، أن أربيل سلمت إلى الجهات المعنية في الحكومة المركزية العديد من مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين، والعملية مستمرة.

وأوضح: "حسب قرار محكمة تحقيق "آسايش"، تم تسليم 277 معتقلا وفق قانون الإرهاب إلى محكمة تحقيق نينوى"، مضيفا أن 576 معتقلا آخرين أحيلوا إلى محكمة تحقيق الرصافة في بغداد عبر وزارة الداخلية العراقية.

وأشار زيباري إلى أن قوات "الآسايش" و"البيشمركة" الكردية اعتقلت، ما بين عامي 2014 و2016، حوالي 2652 شخصا بتهمة ارتباطهم بـ"داعش"، حسب إحصائيات مجلس قضاء إقليم كردستان، مضيفا أن التحقيقات أثبتت الاتهامات الموجهة إلى 1100 منهم، وصدرت أحكام بالسجن في حقهم لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات ومؤبد.

وأما بخصوص المشتبه فيهم الآخرين من هؤلاء المعتقلين، فأفرج عن 870 منهم بعد ثبوت براءتهم، ولا يزال 682 شخصا قيد التحقيق، فضلا عن صدور قرار قضائي بإحالة 328 معتقلا إلى محكمة تحقيق الرصافة في بغداد".

وسبق أن اتهم مسؤولون عراقيون حكومة إقليم كردستان برفضها تسليم مسلحي "داعش" المحتجزين إلى الحكومة الاتحادية.

المصدر: السومرية نيوز

نادر عبد الرؤوف