وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها (صور)

فارقت المذيعة المصرية، شذى رضا الجمال الحياة، أمس الأحد، عن سن يناهز 33 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وخيم الحزن على العاملين بإذاعة الشرق الأوسط، والإذاعة المصرية، بعد تلقيهم الخبر البائس. وشيع المئات من الفنانين والعاملين في التلفزيون الشابة من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، حتى دفنها في مقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة.

وشذى هي ابنة الفنان رضا الجمال، الذي قدم العديد من الأعمال الدرامية المهمة من أبرزها "بنت الأيام" و"مارد الجبل" و"محمد رسول الله" وأيضا مسلسل الأطفال "بوجى وطمطم".

المصدر: وكالات

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