"داعش" يقتل 10 مدنيين عند حاجز أمني وهمي نصبه على طريق كركوك - بغداد

قتل 10 مدنيين على الأقل على أيدي مسلحين من تنيظم "داعش" عند حاجز أمني وهمي على طريق بغداد - كركوك شرقي محافظة صلاح الدين، الأحد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، نقلا عن مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين، بأن "عناصر من داعش نصبوا سيطرة (حاجز أمني) وهمية بين قريتي المفتول وسرحه على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، واستهدفوا المدنيين على الطريق مما أسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصا".

وأضافت أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي فيما نفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين".

وقال عضو المكتب السياسي لـ"عصائب أهل الحق"، محمود الربيعي: "هناك تقصير من القيادات الأمنية في تطهير القرى القريبة خصوصا المحيطة بمنطقة سليمان بيك وإنجانة وهذه المناطق لم يتم تطهيرها من داعش بشكل تام رغم اكتمال عملية النصر"، وفق "الغد برس".

وبين الربيعي أن "الدواعش يتواجدون في مناطق معينة وينبغي بذل جهد أمني حقيقي للقضاء عليهم والتخلص منهم".

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا