رئيس الوزراء القطري يزور المغرب

وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة رسمية للمملكة.

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وأوضحت وسائل إعلام قطرية رسمية أن آل ثاني يترأس خلال زيارته، التي تستغرق يومين، إلى جانب نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية.

من الجدير بالذكر أن المغرب قد حافظ على علاقات وثيقة مع قطر على الرغم من الأزمة الخليجية، التي اندلعت على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، اتصالاتها الدبلوماسية مع الحكمة القطرية ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

ويقول المغرب إنه يلتزم بموقف "الحياد البناء" بين أطراف الأزمة الخليجية، وقال إنه "لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة".

وفي نوفمبر الماضي، زار العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قطر، قادما إليها من الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية التقى خلالها أمير البلاد.

وقام المغرب بخطوات رمزية "تضامنية" مع قطر، من خلال إرسال مواد غذائية، مشددا، في الوقت ذاته، على أن هذه الخطوة "لا علاقة لها بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى".

المصدر: وسائل إعلام قطرية + وكالات

رفعت سليمان