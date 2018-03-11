السعودية بصدد إقامة مناورات "درع الخليج المشترك 1" العسكري

تعتزم المملكة العربية السعودية إقامة تمرين عسكري ضخم تحت مسمى "درع الخليج المشترك 1" بمشاركة دول خليجية وعربية وإسلامية وصديقة.

وأوردت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، أن التمرين المخطط لإقامته شرقي السعودية على مدى 30 يوما، يشمل عمليات عسكرية بحرية وجوية وبرية.

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وسبق أن قامت السعودية في السنوات الأخيرة بتمارين عسكرية ضخمة ابتداء من تمرين "سيف عبدالله" والذي أقيم في ثلاث مسارح عمليات مختلفة بجنوب وشرق وشمال المملكة في آن واحد، كانت تدار من مركز عمليات واحد في منطقة الرياض.

كما أقامت السعودية تمرينا عسكريا ضخما بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية وصديقة، إضافة إلى قوات درع الجزيرة، تحت مسمى "رعد الشمال"، وكان هذا التمرين الذي أقيم شمال المملكة، من أهم وأكبر التمارين العسكرية في تاريخ المنطقة.

وتقام التمارين العسكرية من هذا النوع على خلفية التوتر السائد في العلاقات بين إيران والدول العربية في منطقة الخليج، إذ توجه بعض دول مجلس التعاون الخليجي الست، ولاسيما السعودية، اتهامات لطهران باستخدام الطائفية والإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية وخلق ساحة نفوذ لها هناك، فيما تنفي إيران هذه الاتهامات بشكل قاطع.

المصدر: عكاظ + وكالات

قدري يوسف