في اليوم الـ50 من "غصن الزيتون".. تركيا تقصف محيط مركز عفرين لأول مرة

أفادت وكالة "هاوار" الكردية السورية بأن الطيران الحربي التركي قصف لأول مرة، اليوم السبت، محيط مركز مدينة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون"، وسط قصف متواصل لأطرافها.

وذكرت الوكالة أن الجيش التركي استهدف مركز عفرين بالمدافع الثقيلة والصواريخ، في حين أغارت طائرات عسكرية تركية على المدينة من الجو بالبراميل المتفجرة وسط استمرار اشتباكات عنيفة في ثلاث نواح من المدينة، شرا وجنديرس وبلبلة، بين "وحدات حماية الشعب" والفصائل المعارضة المتحالفة مع الجيش التركي.

ورصد نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن قوات "غصن الزيتون" أحرزت المزيد من التقدم اليوم وسيطرت على 9 قرى جديدة في محيط عفرين ليرتفع إلى 130 عدد البلدات والقرى التي سقطت في أيدي القوات التركية وحلفائها منذ إطلاق العملية في 20 يناير الماضي، ما يعادل نحو 38% من مجموع قرى عفرين ومن ضمنها 5 بلدات رئيسية، وهي جنديرس وشرا وراجو وبلبلة والشيخ حديد.

وبهذا التقدم المتسارع باتت مئات الأمتار فقط تفصل القوات التركية عن شمال شرق عفرين لتفرض طوقا كاملا على المدينة وجميع قراها التي لا تزال حاليا تحت سيطرة القوات الكردية.

كما أفاد "المرصد" بمواصلة نزوح أكثر من 12 ألف مدني من منطقة عفرين نحو بلدتي نبل والزهراء الواقعتين في الريف الشمالي لحلب.

ورصد نشطاء حقوقيون مقتل 204 مدنيين، بينهم 32 طفلا و26 امرأة، من الأكراد والعرب والأرمن، بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في عفرين، منذ بدء الهجوم التركي.

المصدر: وكالة "هاوار" + المرصد السوري لحقوق الإنسان

إينا أسالخانوفا