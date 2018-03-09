"قسد": مقتل 313 عنصرا من الجيش التركي وحلفائه خلال 4 أيام من المعارك في عفرين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أن الاشتباكات المستمرة منذ 4 أيام على محور جنديرس بعفرين أدت لمقتل 313 عنصرا من الجيش التركي وفصائل المعارضة المتحالفة معه في عملية "غصن الزيتون".

وأفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي التركي قصف يوم الجمعة قرى عدة تابعة لمنطقة جنديرس، واندلاع معارك عنيفة في مريمين بناحية شرا شرق عفرين.

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية " في بيان الجمعة أن الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه مستمرة في استهداف أحياء سكنية مكتظة داخل مدينة عفرين، حيث سقطت قذائف على حي ترندة، مساء أمس الخميس، أدت لاستشهاد 3 أطفال من عائلة واحدة، هم رشيد إبراهيم البالغ ثلاثة سنوات إثر إصابة في الرأس، وحلا إبراهيم البالغة 14 عاما وحسين إبراهيم البالغ 10 سنوات.

وأضاف البيان أن اشتباكات مع الجيش جنود أتراك ومسلحين من الفصائل جرت في محاور مدينة عفرين وناحية شرا وجنديرس وبلبلة كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح.

وفي ناحية شرا، أوقعت الغارات الجوية التركية المكثفة والقصف العشوائي بالسلاح الثقيل على قرى مريمين وقورتوقلاق وقرة تبة، سقوط ضحايا مدنيين، وفق البيان.

واتهمت "قسد" السلطات التركية بـ"الإبادة الممنهجة" للأكراد في سوريا، مشيرة إلى أن الدولة التركية مستمرة في انتهاك القرارات الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الذي يلزم كافة الأطراف المتحاربة في سوريا بوقف العمليات القتالية.

كما اتهم حزب "حركة المجتمع الديمقراطي" TEV-DEM الكردي السوري تركيا باستخدام أسلحة الناتو ضد المدنيين في عفرين.

المصدر: RT + المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"

إينا أسالخانوفا