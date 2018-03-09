"وحدات حماية الشعب" الكردية تنفي محاصرة مدينة عفرين من قبل القوات التركية

نفت "وحدات حماية الشعب" الكردية أن الجيش التركي تمكن من محاصرة مدينة عفرين شمال سوريا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب"، نوري محمود، قوله، مساء اليوم الجمعة: "إن قوات الجيش التركي.. تقع على بعد 10-15 كيلومترا من المدينة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده فرضت حصارا على مدينة عفرين وستدخلها في وقت قريب.

وقال أردوغان: "منذ إطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين السورية تمكنت القوات المشاركة فيها من تحييد 3171 إرهابيا، وأصبحت مدينة عفرين تحت حصارنا وقد ندخلها في أي لحظة".

وتنفذ تركيا، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية وواجهتها السياسية "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

المصدر: رويترز + وكالات

رفعت سليمان