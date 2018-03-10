مصر تبدأ تجميع دبابة "T90S/SK" الروسية العام المقبل

كشف موقع " Mena Defense" الجزائري أن روسيا قررت منح مصر ترخيصا لتجميع الدبابة الروسية "T90S/SK على أراضيها، وذلك مطلع السنة القادمة.

وذكر الموقع المتخصص في الأخبار العسكرية، أنه من المقرر أن يبدأ تجميع الدبابة الروسية المتطورة T90S/SK في الربع الأخير من العام المقبل وذلك بعد أن يتم نقل التكنولوجيا اللازمة من مصنع " UralVagonZavod" الروسي.

كما أوضح الموقع أن على مصر تجميع 400 دبابة، دون أن يتطرق المصدر إلى التفاصيل المتعلقة بالجانب المادي والتكاليف.

يُذكر أن دبابة "T-90" مزودة بأسلحة قوية ونظام حديث للتحكم في النيران، وتتميز بالدروع الآمنة والقابلية العالية للمناورة، كما أن باستطاعتها القتال في جميع ظروف الحرب ليلا ونهارا.

وقد أعلنت شركة الأورال الروسية السنة الماضية عن توريد 73 دبابة T90 إلى العراق.

المصدر: وكالات

نادر همامي