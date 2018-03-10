مصر: الإعدام لـ 10 متهمين من "خلية إمبابة"

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم السبت، بإعدام 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة" بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي بالجلسة السابقة.

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وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، كلا من محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفه عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم.

وبحسب النيابة المصرية، فقد أسس المتهمون "جماعة خارجة عن القانون" تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة أسلحة نارية.

المصدر: اليوم السابع

رُبى آغا