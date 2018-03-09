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الإمارات تنتقد دولا عربية

أخبار العالم العربي

الإمارات تنتقد دولا عربية
AFP
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الخميس، تحفظ بعض الدول على تصنيف "الإرهاب" بالجامعة العربية.

وقال أنور قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن تحفظ بعض الأشقاء عند تصنيف الإرهاب بالجامعة العربية يطرح إشكالية حول شرعية بعض الجماعات.

وتسائل: "هل تكون الجماعة شرعية في المشهد الداخلي برغم امتلاكها للمليشيات؟ وكيف يفسر مبرروها دعمها العنف والإرهاب في بلد عربي آخر؟"

وأضاف "أنا شخصيا لا أجد ذريعة لهذه الازدواجية".

وقال في تغريدة ثانية إن ثقل السعودية ودورها المحوري كان بارزا في نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

وأكد أن نجاح الرياض هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور السعودي وتعززه.

كما انتقد قطر وإيران قائلا إن التحريض ضد زيارة محمد بن سلمان كان معيبا ويائسا.

المصدر: "تويتر"

ياسين بوتيتي

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