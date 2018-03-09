وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى سلطنة عمان

من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، يوم غد الأحد، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن جدول زيارة ماتيس يضم لقاء نظيره العماني، بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان خلال اللقاء جلسة مباحثات رسمية تتناول التعاون بين وزارتي الدفاع للبلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن البوسعيدي كان قد زار الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي وبحث مع رئيس القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف فوتيل، مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

وترتبط سلطنة عمان والولايات المتحدة بعلاقات قوية تعود إلى عام 1933، حيث وقعتا معاهدة صداقة تعد واحدة من أولى المعاهدات الأمريكية مع الدول العربية.

المصدر: omannews.gov.om

إينا أسالخانوفا