السيسي يصدر عفوا عن أكثر من 600 سجين

أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية المصرية، يوم الجمعة، عن 645 سجينا، تنفيذا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء القرار الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن قطاع السجون برئاسة اللواء مصطفى شحاتة، واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى تطابق القرار مع حالة 133 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وأضاف البيان أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، مؤكدة أنها انتهت إلى الإفراج عن 512 نزيلا إفراجا شرطيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

ياسين بوتيتي