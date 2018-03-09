بعد يوم من إيقافها.. قافلة إغاثية توصل مساعدات إلى الغوطة الشرقية

أعلنت الأمم المتحدة أن قافلة إغاثية أوصلت المساعدات الإنسانية إلى غوطة دمشق الشرقية، بعد يوم من تأجيل دخولها المنطقة لدواع أمنية.

وأكد منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا علي الزعتري أن القافلة المؤلفة من 13 شاحنة عبرت خط الجبهة ودخلت الغوطة بالرغم من تعرضها لمخاطر بسبب القصف والعمليات القتالية المستمرة، رغم تأكيدات سلامتها من قبل أطراف النزاع.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إشارتها إلى أن القافلة أفرغت حمولتها، أي مواد غذائية، في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، ثم عادت بأمان إلى منطقة نفوذ الحكومة.

وذكر مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن عملية إيصال المساعدات إلى الغوطة نفذت بنجاح والقافلة عادت إلى مخيم الوافدين.

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر عدة شاحنات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري كانت ضمن القافلة وهي تمر عبر المخيم.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف