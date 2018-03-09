السودان يقترح على مصر إنشاء قوة عسكرية مشتركة

كشف السفير السوداني في مصر، عبد المحمود عبد الحليم، أمس الخميس، عقب عودته لتسلم مهام عمله، إن السودان لديه العديد من الاتفاقيات سيتم تنفيذها مع مصر والمملكة العربية السعودية.

مشيرا في هذا الصدد إلى أن السودان اقترح على مصر إنشاء قوة مشتركة، لحماية الحدود بين البلدين ومكافحة التهريب بينهما.

وقال السفير السوداني في مؤتمر صحفي، بمقر السفارة السودانية بالقاهرة إن "الجانب المصري طرح خلال الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي جهاز المخابرات في البلدين طرح عدد من القضايا على الجانب السوداني على رأسها موضوع الحظر السوداني على استيراد الخضر والفاكهة من مصر، بالإضافة إلى ضمان ألا يأوي السودان أي عناصر مناوئة لمصر على أراضيه ".

وشدد عبد المحمود أن السودان لا يأوي أي عناصر معارضة لمصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن السودان قدم للقاهرة قائمة بالعناصر المناوئة للسودان المقيمة في مصر وقدم معلومات كاملة بما تقوم به هذه العناصر، معبرًا عن أمله في أن تتمكن اللجنة الأمنية من مناقشة هذا الأمر بالتفصيل.

المصدر: "صحف مصرية"