السيسي يكشف عن رأيه في حل صراعات المنطقة عسكريا

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن رأيه في حل صراعات المنطقة العربية والشرق الأوسط عسكريا.

وأكد السيسي: نحن مقتنعون أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات الجارية في المنطقة، ولذلك فإننا ندافع باستمرار عن حلول سياسية تحافظ على الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية، فضلًا عن المؤسسات والموارد الوطنية في البلدان التي تمر بأزمات، بهدف إنهاء هذه الصراعات، خاصة في ليبيا وسوريا، مشيرًا إلى أن حل القضية الفلسطينية هو أيضا أولوية أساسية لمصر، وتابع: "خلال الفترة الماضية، بذلنا جهودًا مكثفة لتوحيد المعسكر الفلسطيني، وهو الهدف الذي تحقق بعد سنوات من الانقسام.

وخلال حواره مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "أكسفورد بيزنس جروب"، استعرض فيه دور مصر بمنطقة الشرق الأوسط، على مدار ثلاثة عقود وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل في البلاد وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ورد الرئيس السيسي على سؤال: "كيف تطور دور مصر الدبلوماسي في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية؟"، قائلا: لطالما كانت مصر لاعبًا رئيسيًا في المنطقة نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وارتفاع عدد سكانها وتأثيرها التاريخي والثقافي، وأدت الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة منذ 2014 إلى استعادة النفوذ الإقليمي والدولي لمصر، ومكنتها من تعزيز دورها الهام وتحمل مسؤولياتها في المنطقة.

وقال السيسي فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، وضعت استراتيجية في خطابي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض في مايو 2017، أكدت من جديد أننا بحاجة إلى نهج شامل لا يحد من محاربة المجتمع الدولي للإرهاب للتدابير العسكرية والأمنية، ولكنه يشمل أيضًا أبعادًا سياسية وإيديولوجية وإنمائية.

المصدر: "وكالات"