بالفيديو.. تعرف على مزايا بطاقة الهوية السعودية الجديدة

نشرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فیديو يستعرض مزايا الجیل الثالث لبطاقة الھوية الوطنیة.

وأشارت المدرية إلى أن الجیل الحالي من بطاقة الھوية ساري الصلاحیة حتى انتھاء البطاقة، موضحة أن البطاقة تصنع من مادة "بولي كربونیت"، وفقا لمعايیر ومقايیس فنیة لمنظمة الطیران المدني الدولي.

وتتمیز البطاقة بتصمیمھا الأنیق والتوزيع المنطقي للبیانات، كما أنھا تدعم اللغتین

العربیة والإنجلیزية.

ولفت الفيديو إلى أن بیانات البطاقة الجديدة تتم طباعتھا بواسطة تقنیات الحفر باللیزر، وأنھا تحتوي على شريحة ذكیة لا تلامسیة متعددة التطبیقات، تتضمن معلومات حامل البطاقة، وتضم تطبیقات سجل الأسرة ورخصة القيادة ومعلومات جواز السفر، إضافة إلى التوقیع الإلكتروني والسمات الحیوية لحامل البطاقة، علاوة على إمكانیة إضافة تطبیقات أخرى علیھا، كالمعلومات الصحیة الأساسیة.

تعرّف على مزايا الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية @AhwalKSA

علمًا بأن الجيل الحالي من بطاقة الهوية الوطنية ساري الصلاحية حتى انتهائها pic.twitter.com/YWyHSkYAzg — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) 8 mars 2018

وأشار الفیديو إلى أن الجھة الخلفیة للبطاقة تحتوي على نافذة متغیرة تتضمن رقم الھوية والصورة الشخصیة، وتضم بروزا ملموسة تمكن ذوي الاحتیاجات الخاصة من التفريق بینھا وبین البطاقات الأخرى.

المصدر: عكاظ

رُبى آغا