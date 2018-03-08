العبادي يوقع أمرا بمساواة رواتب منتسبي الحشد مع الجيش

نقلت وكالة "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وقع أمرا ديوانيا حول "تكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي" ومساواة رواتبهم مع عناصر الجيش.

وقال المصدر في حديث للوكالة إن "رئيس الوزراء وقع الأمر الديواني الخاص بمساواة رواتب منتسبي الحشد مع الجيش العراقي من حيث الراتب والمخصصات".

وكان العبادي أكد، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة العراقية ملتزمة بدفع رواتب الحشد الشعبي.

المصدر: السومرية نيوز

رفعت سليمان