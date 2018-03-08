لأول مرة.. ألمانيا تتخذ إجراء مفاجئ ضد 100 مصري

في إجراء هو الأول من نوعه، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ألمانيا رحلت 100 مصري بسبب انتهاكهم لشروط إقامتهم بألمانيا.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسئولين بمطار القاهرة قولهم إن المرحلين وصلوا إلى القاهرة، اليوم الخميس، قادمين من فرانكفورت.

وقال مسئولو المطار إن هذا الإجراء من قبل السلطات الألمانية يعد الأول من نوعه تجاه مصريين، مضيفين أن السلطات الإيطالية قامت مؤخرًا بعملية ترحيل مشابهة لمجموعة من المصريين.

وأضافت أن السلطات المصرية قامت بالتحقيق مع المواطنين العائدين لمعرفة ظروف ترحيلهم والتأكد من إذا ما كانوا مطلوبين على ذمم قضايا بمصر أم لا.

وقالت الوكالة إنه تم إخلاء سبيل 88 شخصًا بينما لا تزال التحقيقات جارية مع 12 آخرين.

المصدر: وكالات