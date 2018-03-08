مقتل المراسل الحربي حسن بدران أثناء تغطية معارك الغوطة الشرقية
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أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مقتل المراسل الحربي لقوات "الدفاع الوطني" الرديفة، حسن علي بدران، خلال تغطية عمليات الجيش ضد تنظيم "جبهة النصرة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأشارت الوكالة إلى أن بدران كان شارك في تغطية المعارك التي خاضها الجيش السوري والقوات الرديفة في مختلف مناطق سورية.
وقالت قيادة الدفاع الوطني إن بدران لقي حتفه اليوم الخميس أثناء معارك الغوطة الشرقية في جبهة المحمدية.
والقتيل هو ابن العميد الركن المظلي في الجيش السوري، علي محمد بدران، الملقب بـ "أسد القوات الخاصة" والذي قُتل أيضا خلال المعارك في حرستا، في نوفمبر الماضي.
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المصدر: سانا + facebook.com/National.Defence.Forces.NDF
إينا أسالخانوفا
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