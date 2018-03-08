وفاة المناضل الفلسطيني جمعة الناجي

غيّب الموت فجر الخميس 8 مارس، في العاصمة المصرية القاهرة، المناضل الفلسطيني جمعة ناجي بعد رحلة مع المرض.

وكان ناجي أقام في تونس لسنوات طويلة منذ قدومه مع القوات الفلسطينية بعد مغادرتهم بيروت في سبتمبر 1982.

وتولى الراحل مسؤوليات قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الفلسطينية من بينها سفيرا لدولة فلسطين في تونس وأفغانستان.

ونعت الرئاسة الفلسطينية، "القائد الوطني جمعة الناجي (أبو الناجي)".

وقالت الرئاسة إن "الراحل جمعة الناجي ترك إرثا نضاليا ووطنيا عاليا كرّسه من أجل فلسطين وقضيتها العادلة خلال سيرة ومسيرة الثورة الفلسطينية".

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي