إيران ترد على الرباعية العربية بقيادة السعودية: كفو عن الرقص السياسي المخزي

اعتبرت الحكومة الإيرانية أن الرباعية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران لا يحق لها تقدير مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، لافتا إلى أن تقريرها حول هذا الموضوع لا قيمة له.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان صدر عنه مساء اليوم الخميس، إن قادة السعودية والإمارات والبحرين ومصر وهي الدول التي تدخل الرباعية العربية، لا يملكون صلاحية وأهلية للحديث عن مثل هذه القضايا.

وأشار قاسمي إلى أن ما قيل حول إيران في تقرير الرباعية عديم القيمة تماما ويفتقد لأي مصداقية وهو بعيد عن المنطق.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن جميع التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت لغاية الآن أن إيران نفذت جميع تعهداتها وستواصل الالتزام بها حتى الوقت الذي تعتبره ضروريا ولطالما يصب ذلك في مصالح البلاد.

وتابع قاسمي أن الجمهورية الإسلامية "تؤدي دورها البناء في مسار ضمان أمن واستقرار المنطقة"، فيما اعتبر أنه "ينبغي على الدول، التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في العدوان والدمار والكارثة الإنسانية في اليمن ونشر الإرهاب والتطرف في المنطقة، الكف عن التملص من المسؤولية وتوجيه الاتهام للآخرين وأداء دور هدام وإثارة المزيد من الأزمات في المنطقة والرقص السياسي المخزي الذي يهدف إلى إرضاء الكيان الصهيوني، وعليها أن تعلم في الوقت ذاته أن سياسة إيرانوفوبيا هي سياسة فاشلة".

وكانت اللجنة الرباعية قد أعربت، في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، عن قلقها من "جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي".

المصدر: إرنا + تسنيم

رفعت سليمان