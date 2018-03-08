الدفاع القطرية تدشن "برزان" القابضة

كشفت وزارة الدفاع القطرية عن تأسيسها شركة "برزان" القابضة لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة.

وسيتم تدشين الشركة بشكل رسمي خلال مراسم افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي لمعدات الدفاع البحري "ديمديكس" الذي ينطلق الاثنين المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة، محمد مبارك الخاطر، خلال مؤتمر صحفي صباح الأربعاء، إن الشركة ثمرة حوالي سنتين من العمل الدؤوب لوزارة الدفاع التي نجحت في إبرام العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مجال صناعة العتاد والتكنولوجيا العسكرية والأمنية.

وأفاد محمد مبارك الخاطر بأن "برزان القابضة" تعمل على ثلاث ركائز رئيسية وهي، الاستثمار في شركات الدفاع والأمن، البحث والتطوير، والمشاركة في ما يتعلق بالمشتريات الاستراتيجية للقوات المسلحة.

وأضاف أن الشركة القابضة تختص بتعزيز القدرات العسكرية وذلك عن طريق مواكبة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وهي أيضاً تقوم بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع الشركات والمنظمات الدولية الرائدة في المجال العسكري.

ولفت إلى أن شركة "برزان القابضة" تأسست سنة 2016 كشركة ذات مسؤولية محدودة وتتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقرا لها.

المصدر: الشرق القطرية

ياسين بوتيتي