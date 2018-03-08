حفتر يمهل الأفارقة الوافدين 9 أيام لمغادرة ليبيا

دعت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر في بيان، اليوم الخميس، الأفارقة الوافدين إلى مغادرة الجنوب الليبي والعودة إلى بلدانهم الأصلية في غضون 9 أيام.

ومنحت القيادة العامة للجيش الليبي مهلة حتى 17 مارس الجاري، معتبرة أن هذا التاريخ آخر موعد لتواجدهم على التراب الليبي.

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وشددت المؤسسة العسكرية في بيانها على أنها ستستخدم القوة لإخراجهم بكل الوسائل العسكرية المتاحة جوا وبرا.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالأفارقة الوافدين إلى دول الجوار الإفريقي بعدم الانجرار وراء الميليشيات الخارجة عن القانون واستغلالهم لزعزعة أمن واستقرار الجنوب الليبي.

كما طالبت القيادة العامة أعيان ومشائخ مناطق الجنوب الليبي الاتصال بالغرف الأمنية بالمناطق العسكرية "سبها، أوبارى غات، مرزق" ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يساهم في حماية أو إيواء أو مساعدة الوافدين الأفارقة بأي شكل من الأشكال مما يؤدي إلى زعزعة أمن المناطق الجنوبية الليبية.

جدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أمر الاثنين بإطلاق "عمليات فرض القانون في الجنوب الليبي".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال" أن تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها طائرات مقاتلة، قد وصلت مؤخرا إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي.

وأوضحت أن تلك التعزيزات أرسلت من قبل غرفة عمليات القوات الجوية بقيادة اللواء محمد المنفور، وذلك بتعليمات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي