بالفيديو.. نائب إسرائيلي يتطاول على الذات الإلهية ويطلق عبارة تستفز المسلمين

أظهر شريط فيديو تطاولا للنائب الاسرائيلي الليكودي يوآف كيش على الذات الالهية خلال كلمة له في الكنسيت، وقام باطلاق عبارات اعتبرت استفزازا للمسلمين.

وقال النائب كيش خلال مداخلة حول قانون سحب هويات الفلسطينيين من مواطني القدس "إن العرب عليهم أن يقولوا إن إسرائيل أكبر خلال صلاتهم، عوضا عن الله أكبر".

وقام نواب القائمة المشتركة بترديد عبارة "الله اكبر" ردا على كلمات كيش.

المصدر: وكالات