السعودية: تسويات حملة الفساد ستذهب إلى المالية

أكد مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن أموال التسويات المكتسبة أثناء حملة مكافحة الفساد في المملكة ستذهب إلى الخزانة ووزارة المالية.

وأضاف الرميان أن الصندوق يمتلك منظومة من الشركات لإدارة مشاريع عملاقة في السعودية، مشيرا إلى أنه "انتقل من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع العملاقة".

من جانبه قال المهندس أسامة العفالق، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة تستعد لبدء العمل في تحقيق الاندماج بين الشركات والمؤسسات في قطاع المقاولات، فضلا عن تذليل العقبات أمامه، مبينا أن هناك توجها استراتيجيا لتعزيز ثقافة الاندماج بين الشركات والمؤسسات لرفع مستوى القطاع.

وأضاف العفالق أن خطة الاندماج ستكون من خلال جهات استشارية مسؤولة عن تقييم كل شركة أو مؤسسة بحيث تحدد تخصصها وتصنيفها وتنظيم قوانينها، مشيرا إلى أن العقود المنظمة الحالية لا تساعد على الاندماج لصعوبة التقييم.

جاءت هذه التصريحات على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات البرامج المصاحبة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا