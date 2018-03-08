الجيش المصري: تصفية 105 مسلحين ومقتل 16 أمنيا بعملية سيناء 2018

أعلن الجيش المصري أن قواته تمكنت بالتعاون مع عناصر شرطة البلاد من تصفية 105 مسلحين في عملية "سيناء 2018"، فيما أكد مقتل 16 عسكريا في العمليات القتالية.

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي الثالث للعملية الشاملة "سيناء 2018"، إن "أبطال القوات المسلحة والشرطة مستمرون في تنفيذ المهام المقدسة بروح معنوية عالية لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، والعمليات مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها المخطط لها".

وأشار إلى أنه تم القضاء على 105 من التكفيرين والقبض على 2829 فردا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، موضحا أن قوات الأمن أفرجت عن عدد كبير منهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا وتسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصية.

كما كشف الرفاعي عن تدمير 1907 أوكار ومخازن "للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".

وأعلن عن "استشهاد 16 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في سيناء.

وتحدث الرفاعي عن أن التعويضات التي حصل عليها المتضررون جراء العملية الشاملة سيناء 2018 وصلت إلى 900 مليون جنيه مصري.

وشدد كذلك على أن قوات الجيش والشرطة تعمل على تأمين الملاحة في قناة السويس وجميع المعديات من وإلى القناة لمنع وصول العناصر الإرهابية إلى المحافظات المصرية.

المصدر: صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المصرية في "فيسبوك"

رفعت سليمان