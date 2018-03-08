حكم بالإعدام على شقيقة زعيم القاعدة السابق في العراق

أعلنت محكمة عراقية، الخميس، أنها حكمت بالإعدام شنقا على شقيقة حامد الزاوي المعروف بـ"أبو عمر البغدادي" الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق الذي قتل عام 2010.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان أغفل فيه اسم المدانة، إن محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شقيقة زعيم تنظيم القاعدة أبو عمر البغدادي.

وأضاف القاضي عبد الستار بيرقدار أن المتهمة اعترفت بانتمائها إلى التنظيمات الإرهابية وأنها كانت تقدم الدعم اللوجيستي وتساعدهم في القيام بأعمالهم، بالإضافة إلى أنها كانت تقوم بتوزيع المبالغ المالية على أفراد التنظيم في الموصل، أثناء سيطرة تنظيم "داعش" عام 2014.

وكانت أرملة أبو عمر البغدادي قد اعتقلت أيضا وصدر بحقها حكم بالسجن المؤبد.

إلى ذلك، يصدر القضاء العراقي منذ أشهر أحكاما بالإعدام على مئات العراقيين والأجانب من رجال ونساء، مرتبطين بتنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب