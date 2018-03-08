السيسي: أمن الخليج جزء من أمن مصر القومي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على ضمان أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

واستقبل السيسي اليوم الخميس وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، وأعرب خلال اللقاء، حسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، "عن حرص مصر على ضمان أمن واستقرار البحرين ومنطقة الخليج العربي باعتبار أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي".

بدوره، نقل وزير الخارجية البحريني للسيسي، وفق راضي، رسالة من الملك حمد بن عيسى تضمنت " تكثيف التشاور حول الأوضاع الإقليمية في ضوء دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط كقوة تعمل من أجل الاستقرار والسلام".

وأوضح خالد بن أحمد آل خليفة أن بلاده تسعى "لمواصلة التنسيق مع مصر في كافة المواقف التي تسهم في مواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وتهدد أمن وسلامة الدول العربية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب".

المصدر: صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية في "فيسبوك"

رفعت سليمان