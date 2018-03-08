أول رد قطري على تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة

رد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص الأزمة الخليجية.

وقال آل ثاني، أمس الأربعاء، إن ما تحدث به محمد بن سلمان عن الأزمة، يؤكد انشغال المسؤولين السعوديين بهذه القضية، بدليل تكرار ذكرها في لقاءاتهم وتصريحاتهم، على عكس ما يروجون له من عدم اهتمامهم بها.

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واستغرب تشبيهه الأزمة الخليجية بالأزمة بين الولايات المتحدة وكوبا، واستعمال مصطلحات "عفا عليها الزمن"، مؤكدا أن الدول لا تقاس بحجمها.

وأضاف: "قد نكون دولة صغيرة، ولكننا أصحاب عقول وقلوب كبيرة تهتم بمواطنيها والمقيمين بها"، منوها إلى وجود "دول كبيرة ولكن قلوبهم وعقولهم صغيرة وضيقة الأفق، منشغلة بالتآمر وبث عدم الاستقرار في المنطقة".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قلل من حجم الاهتمام بالخلاف مع قطر، قائلا: "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري، وعدد سكان قطر لا يساوون شارعا في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية يستطيع حل الأزمة القطرية".

المصدر: وكالات

رُبى آغا