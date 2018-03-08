شاهد.. هكذا هنأ الأمير الحسين الأردنيات

هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الخميس، المرأة الأردنية باليوم العالمي للمرأة.

وغرد الأمير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "المرأة الأردنية هي مثال للعطاء والكفاح والتضحية، وفي هذا اليوم أهنئ الأردنيات في كل موقع وكل قطاع على ما يحققنه لرفعة وتقدم أردننا".

المرأة الأردنية هي مثال للعطاء والكفاح والتضحية، وفي هذا اليوم أهنئ الأردنيات في كل موقع وكل قطاع على ما يحققنه لرفعة وتقدم #أردننا#يوم_المرأة_العالميpic.twitter.com/5onmAEPage — الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) 8 mars 2018

المصدر: RT

رُبى آغا