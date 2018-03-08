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شاهد.. هكذا هنأ الأمير الحسين الأردنيات

أخبار العالم العربي

شاهد.. هكذا هنأ الأمير الحسين الأردنيات
twitter.com/AlHusseinHKJ
الحسين بن عبد الله
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هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الخميس، المرأة الأردنية باليوم العالمي للمرأة.

وغرد الأمير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "المرأة الأردنية هي مثال للعطاء والكفاح والتضحية، وفي هذا اليوم أهنئ الأردنيات في كل موقع وكل قطاع على ما يحققنه لرفعة وتقدم أردننا".

المصدر: RT

رُبى آغا

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