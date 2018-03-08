القبض على سوري على الحدود الأذربيجانية وبحوزته خريطة روسيا

أعلن حرس الحدود الأذربيجاني أنه ألقى القبض على مواطن سوري على الحدود بين أذربيجان وإيران بحوزته خريطة روسيا.

وقال حرس الحدود اليوم الخميس، إن المواطن السوري البالغ من العمر 28 سنة كان قادما من إيران، وتم العثور بحوزته على جوازي سفر سوريين وملف يحتوي على خريطة أذربيجان وروسيا وبيلاروس، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالدولار واليورو والريال الإيراني.

ولم تكشف السلطات الأذربيجانية عما كان المواطن السوري ينوي فعله، وما إذا كان يعتزم تنفيذ مخطط، أو فقط كان فارا من الحرب في سوريا ويريد اللجوء إلى بلد أوروبي آخر عبر المرور بروسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي