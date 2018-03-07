مصر تستنكر بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان

استنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدة تقرير المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين حول حقوق الإنسان في مصر.

وقالت الوزارة في بيان إن التقرير يضمن سردا "لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهلا شديدا لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر".

وأبدى البيان الاستغراب الشديد من "الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي"، معربا عن الاستنكار من "محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة".

وأعربت الوزارة عن أسفها من اعتماد المفوض السامي على "تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه، دون أن يتكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها".

ودعت الوزارة المفوض السامي إلى "الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق"، وأن يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على "المهنية والموضوعية"، والالتفات إلى "حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي".

وكان الأمير زيد بن رعد أعرب عن القلق بشأن "مناخ التخويف السائد" في مصر، في سياق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الحالي.

وقال إن "المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي بطرق مختلفة منها الاعتقالات". وأضاف أن "القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات".

المصدر: وكالات

علي جعفر