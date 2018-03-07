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لاهاي: التفجير الذي أودى بحياة رفيق الحريري عام 2005 كان عملا إرهابيا

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لاهاي: التفجير الذي أودى بحياة رفيق الحريري عام 2005 كان عملا إرهابيا
AFP
رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري
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قال قضاة محكمة في لاهاي، يوم الأربعاء 7 مارس في جلسة علنية، إن التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 كان عملا إرهابيا.

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وقالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أيضا إن الأدلة التي قدمها الادعاء يمكن أن تؤدي إلى إدانة 4 مشتبه بهم.

وهذا يعني أن محامي الأربعة، الذين ما زالوا طلقاء، يمكنهم تقديم دفاعاتهم.

إلى ذلك، رفضت غرفة الدرجة الأولى بمحكمة لبنان الخاصة قرارا بشأن طلب قدمه الدفاع ملتمسا فيه حكما بالبراءة في حق حسين حسن عنيسي، عملا بالمادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحكمة لبنان الخاصة تغريدات أكدت فيها رفض طلب الادعاء.

وكان المحامي الرئيسي للدفاع عن حسين حسن عنيسي قد أدلى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمرافعات شفهية طلب فيها، وفقا للمادة 167 من القواعد، حكما بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إلى عنيسي في قرار الاتهام الموحّد المعدّل.

وأحيت لبنان الشهر الماضي، الذكرى 13 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بإضاءة شعلة الحرية في موقع التفجير الذي اُغتيل فيه بمنطقة سان جورج بالعاصمة بيروت.

المصدر: رويترز + محكمة لبنان الخاصة

ياسين بوتيتي

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