 
مباشر

أمل خليفة فلسطينية برتبة عقيد مثلت العراق

أخبار العالم العربي

أمل خليفة فلسطينية برتبة عقيد مثلت العراق
maannews.net
الوفود المشاركة في الملتقى العربي العسكري الأول في تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyew

برز الوفد الفلسطيني الذي يمثل اتحاد الرياضة العسكرية من خلال مشاركته في الملتقى العربي العسكري الأول في تونس، ومن خلال رئاسته التي انفردت بكونها امرأة.

ونظم الفعالية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية في مدينة تونس للفترة من 5 حتى 8 من الشهر الجاري، وشارك فيها عدد من اتحادات الرياضة من الدول العربية الأخرى.

والعقيد أمل خليفة من مواليد مخيم برج البراجنة في لبنان، حيث لا زالت عائلتها تعيش هناك، بينما تعيش هي وزوجها في رام الله.

وتقول أمل، إنها "التحقت بالأمن الوطني الفلسطيني حيث آمنت اللواء نضال أبو دخان بقدراتي وإمكانياتي وفتحت المجال لي للتعبير عن مواهبي حتى أثبتّ جدارتي".

وتميزت العقيد والوفد الفلسطيني ككل، بالمضامين الرائعة عبر مداخلاتهم المهمة في النقاش والمحاضرات مع استحضار دائم لفلسطين في كافة الجلسات بثقافة وطنية يُعتز بها.

وسبق لأمل أن مثلت العراق في بطولات عديدة، وهي لاعبة منتخب العراق بالجري، حيث درست هناك وتخرجت من جامعة بغداد ثم عادت للوطن.

يذكر أن الوفد الفلسطيني ضم المقدم أحمد الشوبكي والنقيب فاطمة القاق والملازم مجد حجة والرقيب نائل رجب بالإضافة إلى العقيد أمل خليفة، في حين خلت الوفود الأخرى من أي امرأة في صفوفها.

maannews.net
العقيد أمل خليفة في تونس
الملازم مجد حجة إحدى أعضاء وفد فلسطين في الملتقى
maannews.net
أعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في الملتقى بتونس

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة