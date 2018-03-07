أمل خليفة فلسطينية برتبة عقيد مثلت العراق

برز الوفد الفلسطيني الذي يمثل اتحاد الرياضة العسكرية من خلال مشاركته في الملتقى العربي العسكري الأول في تونس، ومن خلال رئاسته التي انفردت بكونها امرأة.

ونظم الفعالية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية في مدينة تونس للفترة من 5 حتى 8 من الشهر الجاري، وشارك فيها عدد من اتحادات الرياضة من الدول العربية الأخرى.

والعقيد أمل خليفة من مواليد مخيم برج البراجنة في لبنان، حيث لا زالت عائلتها تعيش هناك، بينما تعيش هي وزوجها في رام الله.

وتقول أمل، إنها "التحقت بالأمن الوطني الفلسطيني حيث آمنت اللواء نضال أبو دخان بقدراتي وإمكانياتي وفتحت المجال لي للتعبير عن مواهبي حتى أثبتّ جدارتي".

وتميزت العقيد والوفد الفلسطيني ككل، بالمضامين الرائعة عبر مداخلاتهم المهمة في النقاش والمحاضرات مع استحضار دائم لفلسطين في كافة الجلسات بثقافة وطنية يُعتز بها.

وسبق لأمل أن مثلت العراق في بطولات عديدة، وهي لاعبة منتخب العراق بالجري، حيث درست هناك وتخرجت من جامعة بغداد ثم عادت للوطن.

يذكر أن الوفد الفلسطيني ضم المقدم أحمد الشوبكي والنقيب فاطمة القاق والملازم مجد حجة والرقيب نائل رجب بالإضافة إلى العقيد أمل خليفة، في حين خلت الوفود الأخرى من أي امرأة في صفوفها.

maannews.net

maannews.net

المصدر: معا