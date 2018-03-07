الصليب الأحمر يشيد بتعاون العراق في مسألة عوائل "الدواعش"

أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون المتزايد من جانب السلطات العراقية في الوصول إلى عوائل مسلحي تنظيم "داعش"، بعد ادعاءات أثيرت بشأن سلامتهم وأنهم رهن الاحتجاز.

وصرح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير للصحفيين أثناء زيارته لبغداد "فيما يخص أسر المقاتلين الأجانب: اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت أكثر من مرة إلى تلك الأسر مع تعاون (السلطات) بشكل متزايد".

وتمكنت لجنة الصليب الأحمر من الوصول على فترات إلى هذه الأسر، حيث قدمت مساعدات إنسانية وساعدت في تنسيق الاتصال مع أقاربهم أو مسؤولين في بلدانهم الأصلية، حيث جاءت معظم الأسر من تركيا وفرنسا وألمانيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق.

وكانت وكالات إغاثة أجنبية أعربت العام الماضي عن "قلق شديد" إزاء مصير أسر مسلحي التنظيم، الذي ألقت القوات العراقية القبض عليهم بعد تحرير المناطق وخاصة الموصل.

المصدر: رويترز

علي جعفر