بعد 3 ساعات من المباحثات.. مجلس الأمن يصدر بيانا حول سوريا مدته دقيقة واحدة

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا اليوم حول الوضع في سوريا، استغرق ثلاث ساعات، وعقب اختتامه، قرأ رئيس المجلس بيانا صحفيا لم تتعدَ مدته دقيقة واحدة.

وقرأ رئيس المجلس الدوري وهو المندوب الهولندي كارول فان أوستروم البيان الصحفي، الذي جاء فيه أن: "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني وتمت أيضا مناقشة وقف إطلاق النار" في سوريا.

وأضاف رئيس المجلس أنه تم تجديد الدعوة إلى تنفيذ القرار 2401، الذي يطالب الأطراف كافة بوقف القتال في جميع الأراضي السورية لمدة 30 يوما، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان.

المصدر: تاس

علي جعفر