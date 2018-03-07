الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

رفضت وزارة الداخلية العراقية قرارا بمصادرة أموال اللواء الركن أحمد صداك الدليمي قائد شرطة الأنبار السابق، الذي قتل في المعارك ضد تنظيم "داعش".

وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" العراقية أصدرت قبل يومين قائمتين: الأولى تضمنت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من أركان نظام صدام حسين والثانية تضمنت قرارا بحجز أملاك 4257 من المسؤولين خلال تلك الفترة وبينهم الدليمي.

وقالت الوزارة في بيان إنها ترفض مصادرة أملاك قائد الشرطة، داعية الهيئة لإعادة النظر بالقرار "المجحف" بحق "الشهداء المضحين" من أجل العراق.

وأشارت إلى أنها ستلجأ إلى القضاء العراقي دفاعا عن "حقوق شهداء العراق"، موضحة أن الدليمي يحمل تسلسل ٩٩ في القائمة الثانية.

يذكر أن اللواء الدليمي قتل في 12 أكتوبر عام 2014، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البوريشة شمال مدينة الرمادي. وكان أحد ضباط الجيش السابق وشغل مناصب عسكرية وأمنية في وزارة الدفاع وصنوفها القتالية قبل عام 2003.

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المصدر: السومرية نيوز

علي جعفر