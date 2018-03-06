مصر تستعرض التحديات المائية أمام السعودية

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، صباح الثلاثاء، مع وزير المياه السعودي بمقر الوزارة لاستعراض الأعمال التي تقوم بها الوزارة في مجال حماية الشواطئ.

كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه مصر في مجال الموارد المائية المتمثلة في احتياجات مصر من المياه والتي تصل إلى 114 مليار م3/سنة ، وتعمل الدولة جاهده للوفاء بتوفير تلك الاحتياجات من خلال مشروعات تدوير وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر، فضلاً عن استيراد الاحتياجات اللازمة بما يعادل 34 مليار م 3/ سنة، الأمر الذي يستدعي المزيد من التكامل والتضافر بين مصر والأشقاء العرب وبالأخص المملكة العربية السعودية التي تعتمد في الوفاء باحتياجات مياه الشرب والزراعة على تحلية مياه البحر.

وقد انتهى اللقاء إلى الاتفاق على زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودي لمصر في غضون الأسابيع القادمة للوقوف على أوجه التعاون المشترك وصياغة مذكره تفاهم ترسم العلاقة بين الدولتين في مجال الموارد المائية.

المصدر: "صحف مصرية"