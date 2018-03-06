وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

خرج العشرات من مواطني مدينة كربلاء في العراق، في وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة، احتجاجا على اعتقال نجل المرجع الديني صادق الشيرازي في مدينة قم الإيرانية.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت اليوم، الحكومة العراقية بالتدخل من أجل إطلاق سراح حسين نجل المرجع الشيرازي.

جماهير كربلاء تتظم تظاهرة حاشدة أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء إحتجاجاً على إختطاف سماحة #السيد_حسين_الشيرازي نجل #المرجع_الشيرازي. pic.twitter.com/pYy8W9Eqf7 — مؤسسة تراث ال المجدد (@Almojadad_org) March 6, 2018

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن وسائل إعلام تأكيدها، بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت للمرة الثانية حسين الشيرازي من أمام منزله، دون الإشارة إلى سبب الاعتقال.

#ايران : الأجهزة الأمنية تعتدي على المرجع الشيعي السيد صادق الحسيني الشيرازي وابنه بالضرب المبرح وتعتقل نجله حسين الشيرازي .. واحتجاجات في #العراق تطالب باطلاق سراحه فوراً #السيد_حسين_الشيرازيpic.twitter.com/wTNpk3AaCK — قناة وصال (@Wesal_TV) March 6, 2018

يذكر أن المرجع الديني صادق الشيرازي يحمل الجنسية العراقية ويقيم في مدينة قم الإيرانية.

المصدر: السومرية نيوز