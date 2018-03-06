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وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

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وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء
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خرج العشرات من مواطني مدينة كربلاء في العراق، في وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة، احتجاجا على اعتقال نجل المرجع الديني صادق الشيرازي في مدينة قم الإيرانية.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت اليوم، الحكومة العراقية بالتدخل من أجل إطلاق سراح حسين نجل المرجع الشيرازي.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن وسائل إعلام تأكيدها، بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت للمرة الثانية حسين الشيرازي من أمام منزله، دون الإشارة إلى سبب الاعتقال.

يذكر أن المرجع الديني صادق الشيرازي يحمل الجنسية العراقية ويقيم في مدينة قم الإيرانية.

المصدر: السومرية نيوز

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