تركيا تخطط لإيواء 170 ألف نازح في شمالي سوريا

أعلنت وزارة الخارجية التركية عن نية أنقرة إقامة 9 مخيمات لاستضافة نحو 170 ألف نازح في شمالي سوريا.

وقال حامي أكصوي المتحدث باسم الخارجية التركية اليوم الثلاثاء: "نبذل كل الجهود كي لا يتضرر المدنيون جراء عملية "غصن الزيتون". وفي الوقت ذاته ننقل مساعدات إنسانية إلى المناطق السورية التي تحتاج إليها وبدأنا بالتحضير لبناء مخيمات للنازحين".

وأضاف أنه "ستكون هناك 9 مخيمات لـ170 ألف شخص قرب إدلب وفي المناطق التي جرت فيها عملية "درع الفرات".

وأشار إلى أن لدى تركيا خبرات كبيرة في استقبال النازحين، مضيفا أن بلاده تستضيف 3.5 مليون لاجئ سوري، فيما يحتدم الجدل في أوروبا جول استيعاب مئة أو ألف لاجئ،

وتابع: "لدينا 230 ألف سوري يقيمون في المخيمات داخل تركيا ونحو 3.3 مليون في المدن التركية".

وأكد أن تركيا أنفقت 30 مليار دولار على استقبال النازحين وتنتظر من أوروبا "الموارد التي وعدت بها".

والجدير بالذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي كانا قد توصلا إلى اتفاق حول استقبال تركيا للنازحين من سوريا على أراضيها، مقابل مساعدات ودعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية أزمة الهجرة التي تشهدها أوروبا في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف