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قرقاش: القاهرة والرياض حجر الزاوية لأي بناء عربي!

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قرقاش: القاهرة والرياض حجر الزاوية لأي بناء عربي!
AFP
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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عبّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش عن تفاؤله بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، مشيرا إلى أنها تسهم في تعميق "الطرح الداعي لمحوّر وسطي عربي".

وشدد قرقاش في تغريدتين على حسابه في تويتر على أن "السعودية ومصر حجري الأساس في أي بناء عربي"، ورأى أن زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة بمثابة "البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه".

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المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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