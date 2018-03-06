قرقاش: القاهرة والرياض حجر الزاوية لأي بناء عربي!

عبّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش عن تفاؤله بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، مشيرا إلى أنها تسهم في تعميق "الطرح الداعي لمحوّر وسطي عربي".

وشدد قرقاش في تغريدتين على حسابه في تويتر على أن "السعودية ومصر حجري الأساس في أي بناء عربي"، ورأى أن زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة بمثابة "البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه".

الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر الشقيقة تدعو للتفائل بخريطة جديدة للعالم العربي قوامها الوسطية والإستقرار والتنمية، هي البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 5, 2018

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السعودية ومصر حجري الأساس في أي بناء عربي، ونحن أحوج ما نكون لهذا البناء، وزيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية لمصر الشقيقة تعمّق الطرح الداعي لمحوّر وسطي عربي يعزز السيادة ويحميها ويقدّم التنمية ويسعى للمستقبل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 5, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر